هدف فوز غزل المحلة على سموحة 1-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 21:23
"مهارة رائعة وإنهاء ولا أحلى".. محمد بن حمودة يسجل الهدف الأول لـ غزل المحلة في مرمى سموحة pic.twitter.com/DBEhngM42N— ON Sport (@ONTimeSports) April 11, 2025
هدف فوز غزل المحلة على سموحة 1-0 (الدوري المصري)
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