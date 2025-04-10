هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك ليون - ليني يورو (الدوري الأوروبي)
الخميس، 10 أبريل 2025 - 23:06
مانشستر يونايتد يُدرك التعادل عن طريق ليني يورو ⚽️#الدوري_الأوروبي #ليون #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/A8N0CWdQWc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2025
هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك ليون - ليني يورو (الدوري الأوروبي)
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