هدفا فوز بلدية المحلة على المنصورة 2-0 (الدوري المحترفين)

الخميس، 10 أبريل 2025 - 19:05

4/10/2025 7:05:07 PM هدفا فوز بلدية المحلة على المنصورة 2-0 (الدوري المحترفين)

هدفا فوز بلدية المحلة على المنصورة 2-0 (الدوري المحترفين)

بلدية المحلة المنصورة الدوري المصري
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