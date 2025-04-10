أهداف فوز إنبي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري)
الخميس، 10 أبريل 2025 - 19:02
أهداف فوز إنبي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز ستيلينبوش على الزمالك 1-0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الترجي مع صنداونز 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الأهلي على الهلال 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الجيش الملكي الثاني في بيراميدز - جويل بيا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف الجيش الملكي الأول في بيراميدز - يوسف الفحلي(دوري أبطال إفريقيا) أهداف فوز مصر على الكاميرون 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)