هدف برشلونة الرابع أمام دورتموند - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 22:45
⚽️🔥 برشلونة يواصل السيطرة... لامين جمال يسجل الهدف الرابع ضد دورتموند!#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_دورتموند #UCL pic.twitter.com/X8iia5z4qa— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2025
هدف برشلونة الرابع أمام دورتموند - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف برشلونة الثالث أمام دورتموند - روبرت ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثاني ضد دورتموند - روبرت ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) هدف سان جيرمان الأول في أستون فيلا - ديزيري دوي (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول في شباك دورتموند - رافينيا (دوري أبطال أوروبا) هدف أستون فيلا الأول في سان جيرمان - روجرز (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز ستيلينبوش على الزمالك 1-0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الترجي مع صنداونز 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الجيش الملكي على بيراميدز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)