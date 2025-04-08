هدف تعادل بايرن ميونيخ أمام إنتر - توماس مولر (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:16

4/8/2025 11:16:47 PM هدف تعادل بايرن ميونيخ أمام إنتر - توماس مولر (دوري أبطال أوروبا)

هدف تعادل بايرن ميونيخ أمام إنتر - توماس مولر (دوري أبطال أوروبا)

بايرن ميونيخ إنتر توماس مولر دوري أبطال أوروبا
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