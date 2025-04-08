هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 22:50
⚽️🔥 طاهر محمد طاهر يمرر لإمام عاشور الذي يسجل الهدف الأول للأهلي!#دوري_أبطال_إفريقيا | #الهلال_الأهلي#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/3ySuoUOyFU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2025
هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)
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