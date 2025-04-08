هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 22:50

4/8/2025 10:50:45 PM

هدف الأهلي الأول ضد الهلال - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)