هدف إنتر الأول في شباك بايرن ميونيخ - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 22:07
لاوتارو مارتينيز يفتتح التسجيل لإنتر ويشعل القمّة#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/YZMGkMJyhp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2025
هدف إنتر الأول في شباك بايرن ميونيخ - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا)
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