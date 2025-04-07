هدفا تعادل بولونيا مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:32
نابولي لا يستغل تعثر إنتر..— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 7, 2025
نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق #بولونيا_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gvyfpJGJwo
هدفا تعادل بولونيا مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
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