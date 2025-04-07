ملخص فوز بنفيكا على بورتو 4-1 (الدوري البرتغالي)

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 00:56

4/7/2025 12:56:27 AM ملخص فوز بنفيكا على بورتو 4-1 (الدوري البرتغالي)

ملخص فوز بنفيكا على بورتو 4-1 (الدوري البرتغالي)

بنفيكا بورتو الدوري البرتغالي
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