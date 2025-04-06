هدفا تعادل يوفنتوس مع روما 1-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 06 أبريل 2025 - 23:22
روما 1-1 يوفنتوس | شاهد الهدفين ⚽️⚽️#الدوري_الإيطالي#روما_يوفنتوس pic.twitter.com/V8OiTZ5NrG— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 6, 2025
هدفا تعادل يوفنتوس مع روما 1-1 (الدوري الإيطالي)
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