هدف فوز بتروجت على الجونة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:42

4/6/2025 6:42:14 PM هدف فوز بتروجت على الجونة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز بتروجت على الجونة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

بتروجت الجونة كأس عاصمة مصر رشاد المتولي
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