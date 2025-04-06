أهداف تعادل ميلان مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 06 أبريل 2025 - 00:28

4/6/2025 12:28:56 AM أهداف تعادل ميلان مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف تعادل ميلان مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا ميلان الدوري الإيطالي
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