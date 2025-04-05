أهداف فوز البنك الأهلي على زد 2-1 (كأس عاصمة مصر)

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:15

4/5/2025 9:15:22 PM أهداف فوز البنك الأهلي على زد 2-1 (كأس عاصمة مصر)

أهداف فوز البنك الأهلي على زد 2-1 (كأس عاصمة مصر)

البنك الأهلي زد كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
هدفا تعادل المصري مع سيراميكا 1-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 2-2 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز إنبي على الأهلي 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز بيراميدز على إنبي 2-1 (كأس مصر) هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
لويس إنريكي: سعيد بالتتويج بالدوري لكن علينا تحطيم الأرقام القياسية دقيقة | الكرة الأوروبية
سام مرسي: الهزيمة من ولفرهامبتون قاسية لكن سنواصل القتال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج 16 دقيقة | الدوري المصري
الحسم في الكلاسيكو؟ مباريات برشلونة وريال مدريد في آخر 8 جولات 28 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الاتحاد يبدأ مشواره بفوز على الفتح الرباطي بفارق 11 نقطة 32 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن 42 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات 51 دقيقة | كرة طائرة
رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس 55 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى