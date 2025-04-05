أهداف تعادل إنتر مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 05 أبريل 2025 - 20:22
في مباراة مثيرة.. إنتر المتصدر يتعثر أمام مضيفه بارما بالتعادل بنتيجة 2-2 في الكالتشيو!— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 5, 2025
شاهد الأهداف ⚽️#بارما_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ES3cA4A7rm
أهداف تعادل إنتر مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي)
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