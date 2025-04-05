أهداف تعادل إنتر مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي)

السبت، 05 أبريل 2025 - 20:22

4/5/2025 8:22:48 PM أهداف تعادل إنتر مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف تعادل إنتر مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي)

إنتر بارما الدوري الإيطالي تورام
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