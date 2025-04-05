هدفا تعادل المصري مع سيراميكا 1-1 (كأس عاصمة مصر)
السبت، 05 أبريل 2025 - 19:39
هدفا تعادل المصري مع سيراميكا 1-1 (كأس عاصمة مصر)
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