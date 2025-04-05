هدف إيفرتون الأول في أرسنال - إليمان نداي (الدوري الإنجليزي)

السبت، 05 أبريل 2025 - 14:51

4/5/2025 2:51:41 PM هدف إيفرتون الأول في أرسنال - إليمان نداي (الدوري الإنجليزي)

هدف إيفرتون الأول في أرسنال - إليمان نداي (الدوري الإنجليزي)

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي
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