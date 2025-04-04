أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:57

4/4/2025 11:57:12 PM أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-1 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-1 (الدوري الألماني)

الدوري الألماني
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