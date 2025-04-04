أهداف فوز النصر على الهلال 3-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 22:21

4/4/2025 10:21:08 PM أهداف فوز النصر على الهلال 3-1 (الدوري السعودي)

أهداف فوز النصر على الهلال 3-1 (الدوري السعودي)

الهلال النصر الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
هدف النصر الثاني ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي) هدف النصر الأول ضد الهلال - علي الحسن (الدوري السعودي) ملخص فوز القادسية على الرائد 1-0 (كأس ملك السعودية) ملخص فوز اتحاد جدة على الشباب 3-2 (كأس ملك السعودية) ملخص فوز الهلال على التعاون 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الأخدود على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الخلود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة 2-1 على الرياض (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
منتخب السيدات يتغلب على الأردن وديا استعدادا لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا 26 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: رغم عروض السعودية.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد روديجير 29 دقيقة | الدوري الإسباني
أرقام مميزة رغم الخسارة.. ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس ضد نانت 36 دقيقة | المحترفون
ضربة قبل مواجهة إنتر.. بايرن يهزم أوجسبورج ويفقد موسيالا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو لـ في الجول: مارسيليا يرغب في ضم حسين نجلي.. وهذا موقفه 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - عودة لونين واستمرار غياب كورتوا أمام فالنسيا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
نانت يفوز على نيس بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بيسيرو يتجه لتصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن