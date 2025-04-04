هدف النصر الثاني ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 04 أبريل 2025 - 21:16
هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) April 4, 2025
الـ Siii تحضر هنا.. 🔥
كريستيانو رونالدو يسجل ثاني الأهداف للنصر ⚽️
الهلال 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/YakbaoVN8s
هدف النصر الثاني ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
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