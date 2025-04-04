هدف النصر الأول ضد الهلال - علي الحسن (الدوري السعودي)
الجمعة، 04 أبريل 2025 - 21:05
هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) April 4, 2025
ركنها ركن! 🤩🔥
علي الحسن يسجل أول الأهداف في الديربي للنصر 🟡⚽️🤯
الهلال 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/QMttaaGthU
هدف النصر الأول ضد الهلال - علي الحسن (الدوري السعودي)
نرشح لكم
هدف النصر الثاني ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي) ملخص فوز القادسية على الرائد 1-0 (كأس ملك السعودية) ملخص فوز اتحاد جدة على الشباب 3-2 (كأس ملك السعودية) ملخص فوز الهلال على التعاون 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الأخدود على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الخلود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة 2-1 على الرياض (الدوري السعودي) هدفا فوز الهلال على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي)