أهداف فوز طنطا على الداخلية 4-1 (دوري المحترفين)
الجمعة، 04 أبريل 2025 - 20:58
أهداف فوز طنطا على الداخلية 4-1 (دوري المحترفين)
نرشح لكم
هدفا تعادل المقاولون العرب مع ديروط 1-1 (دوري المحترفين) أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على السكة الحديد 2-1 (دوري المحترفين) أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على طنطا 2-1 (دوري المحترفين) ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين) هدف فوز المقاولون على لافيينا - إبراهيم القاضي (دوري المحترفين) اعتداء أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه علاء نوح هدف فوز الترسانة على السكة الحديد مودرن - أوجوستين أوتو (دوري المحترفين) هدف فوز السكة الحديد على طنطا 1-0 (دوري المحترفين)