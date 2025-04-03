ملخص فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا)

الخميس، 03 أبريل 2025 - 00:04

4/3/2025 12:04:46 AM ملخص فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا)

ملخص فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا)

برشلونة أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا
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