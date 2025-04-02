ملخص فوز جالاتاسراي على فنربخشة 2-1 (كأس تركيا)
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 23:56
ملخص فوز جالاتاسراي على فنربخشة 2-1 (كأس تركيا)
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