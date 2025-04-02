ملخص فوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:59

4/2/2025 6:59:04 PM ملخص فوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز أورلاندو بايرتس على مولودية الجزائر 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

دوري أبطال إفريقيا أورلاندو بايرتس مولودية الجزائر
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