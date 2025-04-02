ملخص تعادل ريال مدريد مع سوسيداد 4-4 (كأس ملك إسبانيا)

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:52

4/2/2025 6:52:01 PM ملخص تعادل ريال مدريد مع سوسيداد 4-4 (كأس ملك إسبانيا)

ملخص تعادل ريال مدريد مع سوسيداد 4-4 (كأس ملك إسبانيا)

ريال مدريد ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا
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