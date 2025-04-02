هدف المصري الأول أمام سيمبا - عبد الرحيم دغموم (الكونفدرالية)
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 18:27
المصري يسجل هدف التقدم#كاس_الاتحاد_الافريقي#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/N8ABdUI39n— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2025
هدف المصري الأول أمام سيمبا - عبد الرحيم دغموم (الكونفدرالية)
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