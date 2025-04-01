هدف ريال مدريد الأول ضد سوسيداد - إندريك (كأس ملك إسبانيا)
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 22:21
هدددددف!⚽️— SSC (@ssc_sports) April 1, 2025
تمريرة رائعة من فيني.. واندريك يسجل التعادل للريال ⚽️🔥
ريال مدريد 1 × 1 ريال سوسيداد#ريال_مدريد_ريال_سوسيداد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/7mCCCEDqz6
هدف ريال مدريد الأول ضد سوسيداد - إندريك (كأس ملك إسبانيا)
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