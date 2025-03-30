أهداف فوز نابولي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 30 مارس 2025 - 23:25
نهاية القمة المثيرة في الكالتشيو بفوز نابولي على ميلان بنتيجة 2-1 🔷— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 30, 2025
شاهد الأهداف بتعليق فارس عوض ⚽️📹#نابولي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/WxHC71b99j
أهداف فوز نابولي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
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