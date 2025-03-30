مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

الأحد، 30 مارس 2025 - 21:10

3/30/2025 9:10:47 PM مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على بورنموث 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

عمر مرموش مانسشتر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بورنموث
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