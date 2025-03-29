أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 2-1 (الدوري التركي)

السبت، 29 مارس 2025 - 23:38

3/29/2025 11:38:40 PM أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 2-1 (الدوري التركي)

أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 2-1 (الدوري التركي)

بشكتاش جالاتاسراي الدوري التركي
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