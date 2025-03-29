أهداف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-1 (كأس مصر)

السبت، 29 مارس 2025 - 00:01

3/29/2025 12:01:10 AM أهداف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-1 (كأس مصر)

أهداف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-1 (كأس مصر)

الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا زيزو عبد الله السعيد
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