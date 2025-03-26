هدف الأرجنتين الرابع ضد البرازيل - جوليانو سيميوني (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 03:49
الرابع يأتي للأرجنتين عن طريق سيميوني 🇦🇷⚽️🔥— SSC (@ssc_sports) March 26, 2025
الأرجنتين 4 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#الأرجنتين_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/5bSQHkCN9Q
هدف الأرجنتين الرابع ضد البرازيل - جوليانو سيميوني (تصفيات كأس العالم)
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