هدف الأرجنتين الثالث ضد البرازيل - ماك أليستر (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 02:49
اسيست رائع من إنزو..— SSC (@ssc_sports) March 26, 2025
وهدف ثالث من ماك أليستر ⚽️🤯🔥
الأرجنتين 3 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#الأرجنتين_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/2wVdOvsYqY
هدف الأرجنتين الثالث ضد البرازيل - ماك أليستر (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
هدف البرازيل الأول ضد الأرجنتين - كونيا (تصفيات كأس العالم) هدف الأرجنتين الثاني ضد البرازيل - إنزو فيرنانديز (تصفيات كأس العالم) هدف الأرجنتين الأول ضد البرازيل - ألفاريز (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على أوروجواي 1-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف الإكوادور على فنزويلا 2-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل أمام كولومبيا 2-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز إنتر ميامي على كافاليير 2-0 (كأس أبطال كونكاكاف) ملخص فوز إنتر ميامي على كافاليير 2-0 (كأس أبطال كونكاكاف)