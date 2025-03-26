هدف البرازيل الأول ضد الأرجنتين - كونيا (تصفيات كأس العالم)

بعد خطأ من روميرو.. كونها يسجل الهدف الأول للبرازيل 🇧🇷⚽️



الأرجنتين 2 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية

⁧#الأرجنتين_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/8YKjWJNtET