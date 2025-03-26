هدف البرازيل الأول ضد الأرجنتين - كونيا (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 02:36
بعد خطأ من روميرو.. كونها يسجل الهدف الأول للبرازيل 🇧🇷⚽️— SSC (@ssc_sports) March 26, 2025
الأرجنتين 2 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#الأرجنتين_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/8YKjWJNtET
هدف البرازيل الأول ضد الأرجنتين - كونيا (تصفيات كأس العالم)
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