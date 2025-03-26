هدف الأرجنتين الأول ضد البرازيل - ألفاريز (تصفيات كأس العالم)

الهدف الأول في الكلاسيكو! 🔥

الفاريز يسجل أول الأهداف للأرجنتين ⚽️🇦🇷



الأرجنتين 1 × 0 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية

⁧#الأرجنتين_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/su3DNJQhYf