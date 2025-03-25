هدفا تعادل السودان مع جنوب السودان (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 23:57
هدفا تعادل السودان مع جنوب السودان (تصفيات كأس العالم)
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