هدف تعادل فلسطين في العراق - وسام أبو علي (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 22:24
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025
منتخب فلسطين تعادل 1-1 العراق.. وسام أبوعلي .. الدقيقة 88
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هدف تعادل فلسطين في العراق - وسام أبو علي (تصفيات كأس العالم)
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