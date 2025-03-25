هدف تعادل فلسطين في العراق - وسام أبو علي (تصفيات كأس العالم)

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 22:24

3/25/2025 10:24:04 PM هدف تعادل فلسطين في العراق - وسام أبو علي (تصفيات كأس العالم)

هدف تعادل فلسطين في العراق - وسام أبو علي (تصفيات كأس العالم)

فلسطين
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