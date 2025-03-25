هدف مصر الأول في سيراليون - زيزو (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 22:06
زيزو يسجل أول الأهداف لمنتخب مصر ⚽️🇪🇬— SSC (@ssc_sports) March 25, 2025
مصر 1 × 0 سيراليون
#التصفيات_الأفريقية
#مصر_سيراليون | #SSC pic.twitter.com/9R5tvV2hQY
هدف مصر الأول في سيراليون - زيزو (تصفيات كأس العالم)
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