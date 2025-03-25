ملخص فوز طلائع الجيش على الأهلي 3-1 (كأس عاصمة مصر)
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 00:18
ملخص فوز طلائع الجيش على الأهلي 3-1 (كأس عاصمة مصر)
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