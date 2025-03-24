أهداف نيوزيلندا أمام نيو كاليدونيا 3-0 (تصفيات كأس العالم)
الإثنين، 24 مارس 2025 - 11:12
أهداف نيوزيلندا أمام نيو كاليدونيا 3-0 (تصفيات كأس العالم)
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