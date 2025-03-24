هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)

أهداف تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 2-2 (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز إنبي على الأهلي 1-0 (كأس عاصمة مصر)

هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)

أهداف فوز بيراميدز على إنبي 2-1 (كأس مصر)

هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز زد على غزل المحلة 3-0 (الدوري المصري)

كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في أرض ملعب القاهرة دون حضور الأهلي