هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)
الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:23
أهداف مباراة (الاتحاد 0- 1 حرس الحدود) في #كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/kGjYSeAhco— ON Sport (@ONTimeSports) March 23, 2025
هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)
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