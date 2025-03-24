هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)

الإثنين، 24 مارس 2025 - 00:23

3/24/2025 12:23:52 AM هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز حرس الحدود على الاتحاد 1-0 (كأس عاصمة مصر)

حرس الحدود الاتحاد كأس عاصمة مصر
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