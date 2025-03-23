هدفا فوز مودرن سبورت على سموحة 2-0 (كأس عاصمة مصر)

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:09

3/23/2025 1:09:00 AM هدفا فوز مودرن سبورت على سموحة 2-0 (كأس عاصمة مصر)

هدفا فوز مودرن سبورت على سموحة 2-0 (كأس عاصمة مصر)

كأس عاصمة مصر سموحة مودرن سبورت
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