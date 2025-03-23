هدفا فوز مودرن سبورت على سموحة 2-0 (كأس عاصمة مصر)
الأحد، 23 مارس 2025 - 01:09
بثنائية نظيفة.. أهداف مباراة مودرن سبورت وسموحة 2-0 في كأس عاصمة مصر pic.twitter.com/PTmcKTnRlN— ON Sport (@ONTimeSports) March 22, 2025
هدفا فوز مودرن سبورت على سموحة 2-0 (كأس عاصمة مصر)
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