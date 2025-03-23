أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة 3-0 (كأس عاصمة مصر)
الأحد، 23 مارس 2025 - 01:04
بثلاثية نظيفة.. سيراميكا كليوباترا يتخطى غزل المحلة في كأس عاصمة مصر— ON Sport (@ONTimeSports) March 22, 2025
استمتع بأهداف المباراة - سيراميكا كليوباترا 3 / 0 غزل المحلة pic.twitter.com/clf73jeAO9
أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة 3-0 (كأس عاصمة مصر)
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