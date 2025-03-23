أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة 3-0 (كأس عاصمة مصر)

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:04

3/23/2025 1:04:58 AM أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة 3-0 (كأس عاصمة مصر)

أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على غزل المحلة 3-0 (كأس عاصمة مصر)

سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر غزل المحلة
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