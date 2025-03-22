أهداف فوز كرواتيا على مصر للشباب 3-2 (دورة قطر الودية)
السبت، 22 مارس 2025 - 22:59
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 22, 2025
فوز كرواتيا 3-2 على مصر.. في البطولة الودية الدولية تحت 23 عاماً#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/vaniRk8DmY
أهداف فوز كرواتيا على مصر للشباب 3-2 (دورة قطر الودية)
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