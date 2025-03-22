أهداف فوز كرواتيا على مصر للشباب 3-2 (دورة قطر الودية)

السبت، 22 مارس 2025 - 22:59

3/22/2025 10:59:59 PM أهداف فوز كرواتيا على مصر للشباب 3-2 (دورة قطر الودية)

أهداف فوز كرواتيا على مصر للشباب 3-2 (دورة قطر الودية)

كرواتيا منتخب مصر للشباب دورة قطر الودية
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