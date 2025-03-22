أهداف فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 22 مارس 2025 - 01:41

3/22/2025 1:41:15 AM أهداف فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم)

الجزائر بواتسونا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
هدفا تعادل ليبيا مع أنجولا 1-1 (تصفيات كأس العالم) هدف الريان الثالث ضد الخور - تريزيجيه (الدوري القطري) هدف الريان الأول أمام العربي - محمود تريزيجيه (الدوري القطري) ملخص مباراة الوكرة أمام التعاون 2-2 (دوري أبطال آسيا 2) هدف التعاون الثاني ضد الوكرة - روجر مارتينيز (دوري أبطال آسيا 2) هدف الوكرة الثاني أمام التعاون - جيلسون دالا (دوري أبطال آسيا 2) أهداف تعادل ضمك مع الهلال 2-2 (الدوري السعودي) قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو
أخر الأخبار
لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس قد يتحرك لضم أوسيمين في الموسم المقبل 23 دقيقة | ميركاتو
خطوة على التأهل.. الأرجنتين تفوز على أوروجواي وتقترب من كأس العالم ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا 9 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر 10 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون 10 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة 10 ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة