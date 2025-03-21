هدف مصر الأول في إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 21 مارس 2025 - 23:43
د30" محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️— SSC (@ssc_sports) March 21, 2025
إثيوبيا 0 × 1 مصر#التصفيات_الأفريقية
#إثيوبيا_مصر | #SSC pic.twitter.com/jncVcgl1if
هدف مصر الأول في إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
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