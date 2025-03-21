ملخص فوز البرازيل أمام كولومبيا 2-1 (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 21 مارس 2025 - 12:01

3/21/2025 12:01:36 PM ملخص فوز البرازيل أمام كولومبيا 2-1 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز البرازيل أمام كولومبيا 2-1 (تصفيات كأس العالم)

البرازيل كولومبيا تصفيات كأس العالم
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