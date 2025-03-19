هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:56

3/19/2025 11:56:17 PM هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)

هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)

المصري زد كأس عاصمة مصر
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