هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:56
من هجمة مرتدة زي ما قال الكتاب .. إيبوكا يسجل الأول للمصري في مرمى زد .. ثم الرد السريع من زد والمباراة تشتعل— ON Sport (@ONTimeSports) March 19, 2025
المصري 1 : 1 زد pic.twitter.com/gNMaGFKVQe
هدفا تعادل المصري مع زد 1-1 (كأس عاصمة مصر)
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