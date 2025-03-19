هدف الجونة الأول في الزمالك - علي الزاهدي (كأس العاصمة)
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:23
جوووول.. على الزاهدي يسجل الهدف الأول للجونة في مرمى الزمالك pic.twitter.com/JK8oC2ulsF— ON Sport (@ONTimeSports) March 19, 2025
هدف الجونة الأول في الزمالك - علي الزاهدي (كأس العاصمة)
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